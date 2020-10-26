ختام دورة صقل وترقية مركزية للحكام والمدربين للريشة الطائرة

حاتم شحادة

بمشاركة 28 حكماً و41 مدرباً من مختلف المحافظات, اختتمت اليوم في دمشق دورة الصقل والترقية المركزية للمدربين والحكام للريشة الطائرة من الدرجة الثالثة إلى الثانية ومن الثانية إلى الأولى.

وأكد مدير الدورة والمدرب الوطني- ينال عبد الله في تصريح لـ«تشرين» أهمية هذه الدورة بعد فترة غياب النشاط وابتعاد بعض المدربين والحكام في بعض المحافظات عن اللعبة بحكم بعض الظروف, فكان الهدف منها هو استرجاع المعلومات المتعلقة بجوانب اللعبة المختلفة.

كما أشاد مدرب منتخبنا الوطني والمحاضر في الدورة- أحمد السواس بالالتزام الكامل من جميع المتدربين في الدورة، مضيفاً أن الهدف منها إعطاء المعلومات للمتدربين لصقلهم ورفع مستواهم في العملية التدريبية.

وأوضح السواس أن الدورة تناولت مواضيع جديدة, إضافة إلى تطرقها لجوانب الإرشاد النفسي والتغذية والريشة البارالمبية, فضلاً عن الاطلاع على قوانين التحكيم الجديدة في اللعبة، لافتاً إلى أن التركيز خلال الدورة انصب على تأهيل المدربين للقيام بوضع خطة طويلة على فترة 3 أشهر وما فوق، والتحليل الفني للّاعب وتقييمه.

بدوره أظهر المدرب الوطني والمحاضر في الدورة- وسيم ضماد أن المشكلة كانت في اقتصار الدورات السابقة على الجانب التعليمي، إلا أننا سعينا من خلال هذه الدورة إلى صنع المدرب الحقيقي الذي يقوم بالتخطيط والتنظيم.

وكشف ضماد أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها, فعلى الرغم من تأخرنا في هذه الخطوة إلا أننا نحاول ردم الفجوة وكان التفاعل واضحاً مع المتدربين، وستكون هناك اختبارات في نهاية الدورة، كما أن كل مدرب مطالب بوضع خطة على أرض الواقع وتنفيذها.

وفي السياق ذاته اعتبر المدرب شادي سويدان أحد المشاركين أن الدورة كانت غنية بالمعلومات النظرية والعملية, وبعضها نحصل عليه للمرة الأولى, والأمر الإيجابي هو عدم وجود حواجز بين الدارسين والمحاضرين، فضلاً عن السلاسة في إيصال المعلومة للدارسين.

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