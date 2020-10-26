أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الرامي لوضع حد للقتال في إقليم ناغورني قره باغ بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ اليوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الدفاع الأرمينية قولها إن القوات الأذربيجانية ارتكبت انتهاكاً جسيماً لوقف إطلاق النار عبر استهداف مواقع لمقاتلين في مناطق مختلفة عند الجبهات الأمامية بنيران المدفعية.

بدوره شدد الرئيس الأرميني نيكول باشينيان عبر موقع “فيسبوك” على أن بلاده تواصل الالتزام التام بوقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة أمس.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية: إن القوات الأرمينية قصفت بلدة ترتر وقرى مجاورة في انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار في قره باغ.

من جهته، قال حكمت حاجييف أحد مساعدي الرئيس الأذربيجاني في بيان إن أرمينيا هي التي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الحالي كما الاتفاقان السابقان، مشيراً إلى أن بلاده تمارس ضبط النفس.

واندلع النزاع الحالي في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان قبل نحو شهر، ويتبادل الجانبان بشكل متكرر الاتهامات باستهداف المدنيين وخرق اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار في الإقليم.

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