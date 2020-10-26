مادورو: علماء فنزويلا ابتكروا علاجاً لكورونا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تمكن علماء فنزويليين من ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وقال مادورو في كلمة أذاعها على “تويتر” ونقلها موقع “ار تي”: إن الدراسات استمرت ستة أشهر وأظهرت النتائج أن العلاج يقضي على الفيروس المسبب لكوفيد19 بشكل كامل وتام من دون أي تأثير سام في الجزيئات السليمة.

وأوضح مادورو أن بلاده ستقوم خلال الأيام المقبلة بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية.

وقال: عندما نحصل على موافقة المنظمة العالمية سنبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج، مؤكداً أن العقار الذي يقضي على فيروس كورونا يعتمد على جزيء (دي ار تن) الذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس الورم الحليمي البشري وإيبولا.

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