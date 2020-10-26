عصير البندورة يخفض ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة يابانية أجراها باحثون في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان أن تناول عصير البندورة “الطماطم” يمكن أن يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة “فود ساينس أند نيوترشن” وشملت 184 رجلاً و297 امرأة أن الخبراء اقترحوا تناول عصير البندورة غير المملح بكميات غير محددة مدة عام واحد مشيرة إلى أن النتائج أظهرت انخفاض ضغط الدم لدى 94 متطوعاً يعاني ارتفاع ضغط الدم إضافة إلى ذلك انخفضت مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة “الكوليسترول الضار” لدى 125 مريضاً.

وتعدّ الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول البندورة أو منتجاتها على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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