مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/10/26 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الشولا بريف دير الزور من الساعة 11.00 وحتى الساعة 13.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 9 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 26 تشرين الأول 2020
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تفعيل الرسائل خفّف من الازدحام على صالات «السورية»
قوات الاحتلال تقتحم غرب سلفيت
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ
الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين
برلماني تركي: أردوغان لا يتوقف عن إثارة التوترات والاستفزازات
طيران العدوان السعودي يجدد استهدافه أحياء اليمن
(رقابة حماة) تصادر ٤٥ طناً تين يابس فاسداً
حزب الله يدين الموقف الرسمي الفرنسي المسيء للمعتقدات الدينية
171خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
غرفة تجارة حلب تشكل مجلس إدارتها الجديد