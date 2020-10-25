عالمياً.. أكثر من مليون و158 ألف وفاة بكورونا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من مليون و158 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقاً لموقع وورلد ميترز الأمريكي.

وذكر الموقع أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى اليوم إلى 43289569 وإجمالي حالات الوفاة 1158106 بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 31854673 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 230477 حالة وفاة من أصل 8883190 إصابة تليها الهند مع تسجيل 119030 حالة وفاة من أصل 7909049 إصابة ثم البرزايل بتسجيلها 157134 حالة وفاة من أصل 5394128 إصابة.

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