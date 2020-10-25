طيران العدوان السعودي يجدد استهدافه أحياء اليمن

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهداف الأحياء السكنية في اليمن مخلفاً أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن “طيران العدوان استهدف مديرية مدغل في محافظة مأرب بسبع غارات كما استهدف مديرية خب والشغف في محافظة الجوف بتسع غارات” مشيراً إلى أن الغارات خلفت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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