من يتحمل مسؤولية إخفاق أبنائنا المراهقين؟

دينا عبد

يوجه الكثير من الآباء أصابع الاتهام نحو رفاق السوء، معتبرين أنهم السبب في إخفاق أبنائهم وانحرافهم وحيادهم عن الطريق السوي الذي رسموه لنجاحهم، في مقابل ذلك يعتبر البعض أن البيئة التي ينتمي إليها الابن قد تكون السبب في جنوحه وتعلمه بعض العادات السلبية، فالكثير من الآباء يحمّلون رفاق السوء مسؤولية تغيير سلوكيات أبنائهم, ويرون أن تأثر الأبناء بهم قد يكون سبباً مباشراً في إخفاقهم، في حين يرى البعض الآخر أن الآباء قد يكونون هم السبب في ذلك.

فرفاق الابن المراهق لهم تأثير كبير في تكوين أفكاره، ولهم دور في رسم سلوكياته.. وهذه المرحلة تتسم بسرعة انتقال الخبرات بينهم سواء أكانت من النوع الإيجابي أم السلبي.

د. سمر علي «علم اجتماع» جامعة دمشق بيّنت أن الأسرة هي أولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية فيها يتلقى الفرد الخبرات والقيم والمعايير، ويتعلم السلوكيات المقبولة اجتماعياً، وتتابع المدرسة دورها في التنشئة الاجتماعية مع الأسرة حيث المحيط الاجتماعي الأكبر والأكثر تعقيداً من البيت، وهنا يصبح التلميذ ضمن مجموعة من الرفاق يتشابهون في الهوايات والميول غالباً، ويتمثل التلميذ سلوكيات رفاقه سواء كانت سلبية أو إيجابية. ويمكن القول إن تأثير جماعة الرفاق في سلوك التلميذ قد يكون أكبر من تأثير الأسرة كون جماعة الرفاق تعطيه مساحة واسعة في التعبير والحرية، وخاصة إذا كان الابن يعاني مشكلات أسرية؛ كالخلافات أو الطلاق أو انفصال أحد الوالدين والعيش مع أحدهم منفرداً دون ارتباطه بالآخر، أو التواصل معه أو الصعوبات المعيشية والمادية التي لا يتمكن الأهل من تجاوزها.

وهنا يمكن أن يهرب الابن من مشكلات الأهل لتصبح جماعة الرفاق هي الملجأ والمتنفس له، ويمكن الخوف في هذه الحالة من سلوكيات جماعة الرفاق، فإذا كانت سلبية يمكن أن تؤدي إلى انحراف الابن كالسرقة والتخريب والتراجع الدراسي والتدخين والهروب من المدرسة أحياناً، وقد ينتهي المطاف بالبعض إلى ترك المدرسة والانجراف في الجنحات ومحاكم الأحداث، إلا أن التواجد الإيجابي لرقابة الأهل حول الأبناء والأصدقاء له دور كبير في حماية الأبناء من الوقوع فريسة سهلة للانحراف والتصرفات السلبية، فمن الضروري بمكان أن يتعرف الأهل على نوعية الرفاق الذين هم حول أبنائهم، ومحاولة اختيار المناسب منهم، والابتعاد قدر الإمكان عن مكامن الانحراف والخطأ.

ويمكن القول: إن للأسرة الدور الأكبر في حال فشل الأبناء كونها الخلية الأساس وحجر الزاوية في التربية والتنشئة, ويستمر تأثيرها في حياة الأبناء خلال انتقالهم للمدارس والجامعات وخلال فترة المراهقة وبعدها.

وبينت د. علي أنه وفي كل مرحلة عمرية يفترض أن تكون الأسرة هي الحضن الدافئ والحماية والتوجيه، وبدون رقابة الأسرة وحمايتها للأبناء يمكن أن يتعرضوا لتجارب قاسية ربما تكون البداية في تغيير مجرى حياتهم ومستقبلهم العلمي والدراسي.

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