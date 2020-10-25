الصحة: 49 إصابة جديدة بـ كورونا و 31 حالة شفاء ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 31 حالة ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5408 شفيت منها 1753 وتوفيت 269 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٧ في ريف دمشق

١٣ في حمص

٦ في اللاذقية

٥ في السويداء

٤ في طرطوس

٤ في حماة

حالات الوفاة:

٢ في حمص

حالات الشفاء:

٥ في دمشق

٥ في ريف دمشق

٤ في حمص

٤ في حلب

٤ في اللاذقية

٤ في السويداء

٣ في حماة

٢ في طرطوس

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