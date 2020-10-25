“الاتصالات”: دخول المعلمين والطلاب للمواقع مجاناً

دمشق - زهيرالمحمد

في إطار تسهيل التعليم عن بعد للطلبة وللكادر التدريسي، ولاحقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات والتقانة ووزارة التربية، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في بيان حصلت (تشرين) على نسخة منه أنه تم تجهيز الحلول الفنية اللازمة لدخول الكادر التدريسي و الطلاب إلى المواقع التعليمية المحلية عبر معظم مزودي خدمات الإنترنت والشركة السورية للاتصالات بحيث تكون حجوم استخدام البيانات لهذه المواقع مجانية على خطوط الإنترنت الثابت (ADSL ) و (FTTx).

ولفتت الهيئة إلى أنه تم إطلاق باقات خلوية لدى كلا الشركتين الخلويتين (سيريتل و MTN) بـ 6 غيغا و 10 غيغا و بأسعار مناسبة تتراوح مابين 1000-1500 ليرة بحيث تستخدم هذه الباقات للنفاذ إلى المواقع التعليمية المحلية، ودعت الهيئة جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية و المدارس التي يتوفر لديها محتوى تعليمي محلي التواصل مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لإدراج المواقع التعليمية الخاصة بها ضمن قوائم المشغلين بحيث يكون النفاذ للمحتوى المتوفر على هذه المواقع مجانياً على إنترنت الهاتف الثابت و متاحا وفقاً للباقات الخلوية المخصصة للأغراض التعليمية.

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