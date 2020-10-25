إصابات ووفيات جديدة بكورونا في عدد من دول العالم

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا تسجيل 2421 إصابة وثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 36380 والوفيات إلى 437.

هنغاريا سجلت 3149 إصابة جديدة وهو رقم قياسي تشهده البلاد منذ انتشار الوباء ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 59247 في هذا البلد الذي شهد 1425 حالة وفاة جراء الفيروس حتى الآن.

وفي ماليزيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 823 إصابة وثماني وفيات جديدة ما يرفع عدد الإصابات إلى 26565 والوفيات إلى 229.

فيتنام أعلنت تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع الإجمالي إلى 1168 فيما بقي عدد الوفيات عند 3 حالات.

طباعة