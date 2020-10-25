قوى العدوان السعودي ترتكب171خرقا جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 171 خرقا جديدا لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال مصدر عسكري لوكالة سبأ إن الخروقات شملت تحصينات قتالية في الدريهمي وغارتين لطيران تجسسي مقاتل في شارع الخمسين وتحليق طائرة تجسسية في مناطق عدة إضافة إلى عشرات الخروقات بقصف مدفعي وصاروخي وبالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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