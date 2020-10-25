حزب الله يدين الموقف الرسمي الفرنسي المسيء للمعتقدات الدينية

أكد حزب الله رفضه المطلق للموقف الرسمي الفرنسي بالإساءة إلى الأديان والمعتقدات السماوية تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير.

وأدان الحزب في بيان له اليوم وبشدة الإساءة المتعمدة لرسول الله الأعظم محمد بن عبد الله ص” معربا عن “رفضه المطلق للموقف الرسمي الفرنسي المتمادي بتشجيع هذا التطاول الخطير بحق نبي الرحمة ورسول السلام.

وشدد على أن كل الإدعاءات الزائفة بحرية الرأي والتعبير لا يمكنها أن تبرر التعرض المرفوض لمقام رسول الله ص والإساءة إلى الأديان والمعتقدات السماوية.

وأعرب حزب الله عن أسفه “لعودة هذه الإساءات مجددا وما يرافقها من مشاعر الكراهية للاسلام والمسلمين” مبينا أن ما نشر في فرنسا يمس بمشاعر أكثر من ملياري مسلم ومن بينهم الجالية الاسلامية والعربية التي تعيش في أوروبا وفرنسا منذ عقود.

ودعا حزب الله “السلطات الفرنسية للعودة إلى التعقل والحكمة والاحترام الصريح للأديان والقيم الدينية والمساهمة الإيجابية في منع خلق المزيد من أسباب التوتر على المستوى الدولي”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دافع عن قيام صحيفة شارلي ايبدو بإعادة نشر رسوم مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زاعما أن هذا الأمر يأتي في إطار حرية التعبير.

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