الصحة العالمية.. لليوم الثالث إصابات كورونا تسجل أرقاماً قياسية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل عدد إصابات قياسي جديد بفيروس كورونا المستجد في العالم لليوم الثالث على التوالي.

ووفق الإحصاءات العالمية التي أعدتها المنظمة وأوردتها وكالة فرانس برس تم تسجيل 465319 إصابة يوم أمس مقابل 449720 يوم الجمعة و437247 يوم الخميس.

وكانت المنظمة حذرت أول من أمس من استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم مشيرة إلى أن “النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كوفيد 19”.

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