رئيس الوزراء البلغاري يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف اليوم إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح بوريسوف في حسابه على فيسبوك اليوم أن نتيجة فحصه للكشف عن الفيروس جاءت إيجابية مشيراً إلى أنه سيبقى في المنزل لتلقي العلاج امتثالاً لتوصيات فريقه الطبي.

وكانت السلطات الصحية البلغارية ذكرت أمس أن بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته سيدخلون حجراً صحياً بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس.

وارتفعت الإصابات بكورونا في بلغاريا منذ بداية تشرين الأول وسجلت أمس الأول عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بلغ 1595 ليرتفع الإجمالي إلى 34930 بما في ذلك 1064 حالة وفاة.

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