فائدة مذهلة لعصير البندورة

يمكن أن يؤدي شرب عصير البندورة إلى خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب دراسة باحثون في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، نشرتها مجلة “فود ساينس أند نيوترشن”، حيث شملت التجربة 184 رجلاً و 297 امرأة.

واقترح الخبراء شرب عصير البندورة غير المملح بكميات غير محدودة مدة عام واحد.

ونتيجة لذلك، انخفض ضغط الدم لدى 94 متطوعاً يعاني من ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ذلك، انخفضت مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار) لدى 125 مريضاً.

وتقول الدراسة: على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول البندورة أو منتجاتها على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى واسع من العمر.

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