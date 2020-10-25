تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين بمعتقلات الاحتلال

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين ولاسيما المرضى والمضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم نقلته وكالة “وفا” أن الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال يعانون ظروف اعتقال قاسية ولاسيما الأسير كمال أبو وعر المصاب بسرطان الحنجرة الذي تدهورت حالته الصحية وأصبح يعاني من أوجاع حادة في الرقبة والرأس وهزال عام وفقد الكثير من وزنه ولا يستطيع الكلام من جراء انعدام الرعاية الصحية وعدم إعطائه العلاج المناسب.

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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