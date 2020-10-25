طبيب يكشف أحد أسباب الإصابة بسرطان اللسان

قال جراح أورام الوجه والفكين، إيغور مالينوفسكي، إن الاستهتار بالاستخدام الصحيح لأطقم الأسنان المتحركة وبدائله يمكن أن يتسبب في الإصابة بسرطان اللسان والفم.

وقال طبيب الأسنان الروسي، في مقابلة مع قناة “غوفوريت ماسكفا” اليوم: “في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي الاحتكاك المستمر في الغشاء المخاطي، التي تسببها أطقم الأسنان، إلى الإصابة بالتهابات مزمنة والتي تتسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية.

وأضاف الطبيب :إن فشل التيجان أو الأسنان المكسورة يمكن أن تسبب أيضاً حدوث جروح في اللسان.. ما يؤدي في وقت لاحق إلى تطور الجروح إلى سرطان اللسان.

وأشار إلى أنه من أجل الكشف عن وجود ورم، على أطباء الأسنان أولاً وقبل كل شيء الانتباه إلى حالة شفتي المريض ولسانه أثناء الفحص.

وختم مالينوفسكي: يمكن أن يحدث الورم في أي جزء من تجويف الفم، ليس فقط في العظام، ولكن أيضاً في الغشاء المخاطي.

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