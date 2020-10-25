اللحوم الأكثر فائدة للمناعة

قالت أخصائية التغذية، سفيتلانا فوس، إن فيليه الدجاج مفيد للصحة، كما أن هذا النوع من اللحوم مثالي لتقوية جهاز المناعة.

وكتبت أخصائية التغذية على صفحتها على انستغرام، يعد الدجاج أحد أفضل مصادر البروتين، مشيرة إلى أن البروتين بالتحديد يحتاجه الشخص للحصول على الأحماض الأمينية التي تشارك في بناء العظام والعضلات والجلد وعناصر الدم والدماغ والأنسجة الأخرى.

وأوضحت خبيرة التغذية أن نقص الأحماض الأمينية يؤثر على جهاز المناعة البشري.

وقالت فوس: مع نقص أي من الأحماض الأمينية، فإن خلايانا المناعية، التي تصنع الغلوبولين المناعي، لا تستطيع ببساطة إنتاجها بالكمية المطلوبة للاستجابة المناعية”، حسب موقع “ناتشون نيوز”.

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