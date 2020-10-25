آخر تحديث: 2020-10-25 17:10:34
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مراسل سانا: وقوع عدة إصابات بين المدنيين جراء استهداف ميليشيا “قسد” للمتظاهرين بالرصاص الحي في منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي

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