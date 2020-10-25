مراسل سانا: وقوع عدة إصابات بين المدنيين جراء استهداف ميليشيا “قسد” للمتظاهرين بالرصاص الحي في منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي

آخر تحديث: 2020-10-25 17:10:34
البحث عن:
موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 8 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 25 تشرين الأول 2020
الرئيسية
الافتتاحية
سياسة
محلي
عربي
دولي
دراسات
رصد
اقتصاد
اقتصاد محلي
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
محليات
تحقيقات
أحوال الناس
رمضانيات
مجتمع
ميديا وتقانة
صوت الشعب
ثقافة وفن
رؤى عربية
زوايا وأعمدة
بصراحة
بلا مجاملات
قوس قزح
نافذة للمحرر
وجهات نظر
آفاق
بين السطور
على ما يبدو
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة دولية
منوعات
الصحة
الحوادث
إعلانات
إعلانات رسمية
إعلانات PDF
الأخبار
تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين بمعتقلات الاحتلال
ثروات اليمن في قلب المطامع السعودية
تصريحات أردوغان المهينة لماكرون تصعّد التوتر الفرنسي- التركي
ميليشيا “قسد” تعتدي بالرصاص الحي على المتظاهرين في منطقة الشعيطات بريف دير الزور
«الصناعة»: الابتعاد عن هموم الصناعيين ومشكلاتهم غير مقبول
المقداد لـ المنظري: الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة
تمديد الاكتتاب على بيع مقاسم الفئة الأولى في مدينة سوق السيارات
خارجية فلسطين تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال
الإعلام الإيطالي: نظام أردوغان متورط في موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
اليونان تؤكد عدم شرعية أعمال التنقيب شرق المتوسط