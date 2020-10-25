(الاتصالات): البدء بتطبيق تسديد الفواتير الهاتفية شهرياً

دمشق-مايا حرفوش

أكد مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات أيهم دلول في تصريح خاص لـ(تشرين) بأنه سيتم تطبيق تسديد الفواتير الهاتفية كل شهر بدلاً من شهرين بعد أول دورة هاتفية وفق برنامج الفوترة والرعاية للزبائن الجديد ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الآلية منتصف شهر كانون الأول.

وأوضح دلول بأن سبب اللجوء إلى تطبيق آلية دفع الفواتير كل شهر هو التأخير في التحصيل والذي ينتج عنه ديون على الشركة.

ونفى دلول مرة أخرى عدم صحة الأخبار المتعلقة بفصل الخط الهاتفي وبوابة الانترنت عند تأخر المشترك عن تسديد الفواتير لمدة 10 أيام، موضحاً بأنه ينبغي على المشترك التسديد خلال 20 يوماً من صدور الفاتورة الهاتفية، وفي حال التأخر يفصل الخط ويمنح المشترك مدة شهر للتسديد، وعند تجاوز هذه المدة يلغى الخط الهاتفي والبوابة.

وحول قرار الاتصالات بإلغاء الاشتراكات ببوابات الانترنت ذات السرعة 512 أوضح دلول بأن تلك السرعة غير موجودة بأغلب الشركات على مستوى العالم، وهي لا تلبي الاحتياجات، ولا بد من السعي لرفع جودة مؤشرات الانترنت في سورية ندعو المشتركين لرفع سرعة الانترنت من 512 إلى 1 ميغا، مضيفاً: من لا يرغب من المشتركين بتغيير تلك السرعة يمكنه البقاء على سرعته الحالية.

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