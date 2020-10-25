اندلاع حرائق في الكورة وجبيل بلبنان

تجدد اشتعال حريق بنتاعل في قضاء جبيل شمال شرق لبنان بعدما تمت السيطرة عليه أمس وسارعت عناصر الدفاع المدني إلى المكان لإخماده.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن سرعة الرياح تسببت ليل أمس في اندلاع عدد من الحرائق في الكورة شمال لبنان حيث أتت على مساحات واسعة من الأراضي الحراجية والأشجار الصنوبرية والزيتون والأعشاب اليابسة فيما لامست أحيانا المنازل في كل من بلدات كفريا واميون وراسمسقا.

وعملت فرق الدفاع المدني والإطفائيات الموجودة في بعض البلدات على إخمادها.

كما أخمد عناصر الدفاع المدني الحريق الذي اندلع في حرش جبل المزيرعة المطل على بلدة دير نبوح في الضنية شمال لبنان وأرسل الجيش اللبناني طوافة لإخماد الحريق قبل تمدده باتجاه مناطق حراجية إضافية ومناطق زراعية وسكنية وذلك بسبب وعورة الطريق وعدم إمكانية وصول آليات الدفاع المدني إلى موقع الحريق.

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