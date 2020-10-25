التكية السليمانية تشهد توقيع عودة 77 صناعياً من حلب إلى ميدان العمل

سامي عيسى

من تحت الركام والخراب الذي خلفته الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم الذي فرض على بلدنا تنفض العجلة الصناعية في حلب غباره عن جسمها, وتفرد جناحيها من جديد وتسجل انطلاقتها الأولى من «التكية السليمانية» في دمشق بتوقيع 77 صناعياً, دمرت معاملهم وسرقت من قبل كبير حرامية هذه الحرب «أردوغان اللص», ومساعديه من اللصوص والحرامية الذين لم ترق لهم نهضة حلب الصناعية وعائديتها الاقتصادية الكبيرة, فأمعنوا في تخريبها وتدميرها وقبل ذلك سرقة معاملها وخطوط إنتاجها التي وصلت بإنتاجها إلى مئات البلدان.

إلا أن ذلك لم يمنع صناعيي حلب من الخروج من تحت هذا الركام والخراب والعودة مجدداً إلى دائرة الإنتاج بعزيمة وإصرار هؤلاء الصناعيين, ووطنية كانت الأمل الكبير في العودة إلى جانب أسباب الدعم التي تم توفيرها لهم من إجراءات وقرارات وقروض ودعم مالي, كل ذلك سهّل عملية العودة بإنتاج مميز تحدد هويته مواصفات عالية الدقة وجودة تتناسب مع أذواق المستهلكين في السوق المحلية والخارجية, من دون أن تقف حدود العودة بالعدد المذكور, بل هناك عشرات الصناعيين يرسمون خطوات العودة من جديد إلى ميدان العمل.

وبالتالي توقيع «التكية السليمانية» حمل عودة إنتاج متنوع سيتم الإعلان عنه في معرض منتجين 2020 بتاريخ الثاني من الشهر القادم ويمتد حتى السادس منه يشمل منتجات كثيرة في مجال المفروشات والألبسة والصناعات اليدوية والغذائية, استطاع أصحابها العودة إلى ميدان الإنتاج بعد أن دمرت الحرب معاملهم, وحملوا إرادة العودة برغم كل الصعوبات ليثبتوا أن المنتج بطل حقيقي يستحق التقدير.

ويعد معرض (منتجين 2020) الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات فرصة كبيرة للتجار ولرواد الأعمال للتعرف على منتجات مميزة صنعت في حلب وبأسعار منافسة, ومن الجدير ذكره أن المعرض يفتح أبوابه للزائرين من الفعاليات التجارية من الساعة الرابعة عصراً من كل يوم حتى السادسة مساءً.

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