تشرين والاتحاد يواصلان صدارة دوري كرة الشباب

زاهر بدران

واصل كل من ناديي تشرين والاتحاد سلسلة انتصاراتهما وحققا العلامة الكاملة (9 من 9) ضمن بطولة دوري كرة الشباب الممتاز في مرحلتها الثالثة ، حيث فاز تشرين على مستضيفه الكرامة 1-0 ، وبذات النتيجة تفوق الاتحاد على جاره الحرية, وتمكن نادي المحافظة من الوصول إلى المركز الثالث بعد أن تجاوز 3 مراكز, وذلك بفوزه العريض على جاره الشرطة 3-0. وفي حماة ، تجاوز النواعير (حامل اللقب) عقبه ضيفه الجيش 1-0، وفي دمشق تفوق الوحدة على ضيفه الطليعة 4-0 ، وفي اللاذقية فاز حطين على ضيفه الوثبة 2-0. وكان جبلة قد فاز على المجد 2-1 في افتتاح هذه المرحلة.

ومع نهاية الجولة الثالثة تقاسم تشرين والاتحاد الصدارة برصيد 9 نقاط مع أفضلية التسجيل للأول ، ويأتي المحافظة ثالثاً بـ 7 نقاط، ثم النواعير وحطين بـ 6 نقاط، والوحدة والحرية والوثبة بـ 4 نقاط، والكرامة والطليعة وجبلة بـ 3 نقاط، والجيش والمجد نقطة واحدة ، فيما يقبع الشرطة في أسفل الترتيب من دون رصيد.

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