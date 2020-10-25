الأسمدة مفقودة في المصارف الزراعية .. وأسعارها كاوية لدى التجار

طرطوس - مصطفى برو

أغلبية مزارعي البيوت المحمية في منطقة سهل عكار يشكون من عدم توافر الأسمدة في المصارف الزراعية بمختلف أنواعها بالسعر التعاوني باستثناء«نترات الأمونيوم» 26%, لكنها متوافرة لدى التجار بأسعار مضاعفة, ويصل سعر كيس «اليوريا» إلى نحو 30 ألف ليرة, وهناك العديد من المزارعين يلجؤون إلى استخدام السماد السريع الباهظ الثمن لعدم توافر السماد العادي.

يقول مدير فرع المصرف الزراعي في الصفصافة- المهندس هيثم عبد الله: كل أنواع السماد في الفرع مفقودة باستثناء« نترات الأمونيوم» 26% بالسعر التعاوني 8100 ليرة للكيس, وعلى المزارع أن يتدبر أمره لزوم بيوته المحمية المزروعة حديثاً من القطاع الخاص.

بينما يقول مدير فرع المصرف الزراعي في طرطوس- المهندس قصي عبد اللطيف: إن كل موجودات فروع المصارف الزراعية من الأسمدة على قلتها مخصصة لموسم القمح القادم وليس للخضر المحمية المزروعة حديثاً, إذ يوجد في فرع طرطوس فقط 920 طن سوبر «فوسفات دوكما», وكميات قليلة جداً من «اليوريا» 46%, وكمية محدودة من«نترات الأمونيوم» 26% ولا يوجد بوتاس، مضيفاً أن الأسعار للعضو التعاوني والحاصل على تنظيم زراعي هي كما يلي: كيس سوبر فوسفات 46% ثمنه 11860ليرة، كيس يوريا46% ثمنه 9650، كيس نترات الأمونيوم 8100، كيس البوتاس 20600ليرة.

وحول استئناف تقديم القروض الزراعية للفلاحين ومدى انعكاس ذلك على الفلاح، قال عبد اللطيف: استؤنف تقديم القروض الزراعية بدءاً من 13/9/2020 بكل أنواعها القصير والمتوسط والطويل الأجل، فالقرض القصير الأجل مدة سداده عشرة أشهر وبتمويل 50% من قيمة المشروع, وهو يعطى لخدمة البيوت المحمية وفروج اللحم وعلف الماشية, والمتوسط لمدة عامين بتمويل 60%من قيمة المشروع ويقدم لتجهيز الآبار الارتوازية واستبدال مجموعات مائية وإنشاء بيوت زراعية محمية وشراء رقائق بلاستيكية….،والقرض الطويل الأجل سداده لمدة خمس سنوات بتمويل 60-70% من قيمة المشروع ويخصص لشراء جرار زراعي أو حصادة أو بناء مباقر ومداجن….ويحسم 1% من الفائدة السنوية للقرض لكل عضو تعاوني على أن تعطى القروض للقطاعين التعاوني والخاص.

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