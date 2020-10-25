رئيس اتحاد الكاراتيه ميا: خططنا طموحة محلياً.. وقدراتنا كبيرة لاستضافة بطولات دولية

زاهر بدران

مع عودة النشاط التدريجي لألعابنا الرياضية بدأت رياضة الكاراتيه بوضع خططها الطموحة من أجل إقامة بطولاتها المحلية والاستعداد للمشاركة في استحقاقات رياضية قادمة، معتمداً اتحادها النشيط على الإرث الوفير من نشاطاته التي قدمها خلال السنوات الماضية قبل أن تتوقف بسبب جائحة «كورونا».

عن واقع اللعبة الحالي والخطوات المقترحة لتطوير اللعبة وإعادة ألقها وقوتها كما كانت سابقاً تحدث لـ«تشرين» رئيس اتحاد الكاراتيه- جهاد ميا بشكل واقعي وعلمي عن خطواته الطموحة اللاحقة قائلاً:

رياضة الكاراتيه السورية في عام 2020 وكونها لعبة غير محترفة توقفت نشاطاتها مثلها مثل غيرها من الألعاب, وذلك بناءً على القرار الحكومي بتوقيف الأنشطة الرياضية ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، حيث اقتصر نشاطها على تدريب منتخبات المحافظات وعلى الاختبارات لكونها لا تتعارض مع الإجراءات الحكومية, لكن ومع عودة النشاطات الرياضية حالياً وفي مختلف الألعاب، وفي الوقت الذي يصدر فيه قرار لعودة البطولات المحلية سيكون هناك شيء مختلف، لأن لعبة الكاراتيه ومنذ عدة سنوات تخطو دائماً إلى الأمام وفق استراتيجية عمل ممنهجة هدفها الأساسي البناء والتأسيس لأن عملية التأسيس هي أصعب مراحل التطور, وما يأتي بعدها يكون أخف صعوبة، وخططنا المستقبلية تعتمد على توسع قاعدة لعبتنا وخاصة بين طلاب المدارس والجامعات من خلال بطولات تستقطب مواهب تلك الشرائح بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وعن رؤيته المستقبلية قال:

نمتلك استراتيجية برؤية بعيدة المدى للارتقاء برياضة الكاراتيه السورية لتأخذ مكانها الطبيعي عربياً وآسيوياً وعالمياً, وقد خطا اتحاد اللعبة خطوات كبيرة بهذا الاتجاه حيث امتلكنا الخبرة الإدارية والتنظيمية الكبيرة, وخاصة تنظيم البطولات وتأمين جميع احتياجاتها البشرية من لجان مدربة ( شؤون لاعبين – القرعة – المسابقات – التتويج …. ) وكادر تحكيمي قادر على إدارة أي بطولة عربية وآسيوية..ومن يتابع بطولاتنا ومسابقاتنا المركزية يرى التنظيم والإدارة السليمة وعمل اللجان التي تعمل كل واحدة منها باختصاصها، ومستعدون لاستضافة أي بطولة عربية أو آسيوية لتنظيمها بالشكل الأمثل الذي يضاهي البطولات العالمية إدارياً وتنظيمياً وفنياً, معتمدين بذلك على دعم رئيس المنظمة -فراس معلا الذي أعطى البطل الرياضي حقه من الاهتمام والتقدير والتكريم وهذا سيساعد على عودة الكثير من الأبطال إلى اللعبة.

فوجود قيادة رياضية جديدة متفهمة، تعمل من أجل تحقيق رياضة المستويات التي تحقق الإنجاز لامتلاكها الخبرة الإدارية والقيادية والخبرة الفنية، يساهم في تطوير العمل الرياضي وتقدمه، إضافة لمعرفة الصعوبات التي تواجه اللاعبين و المنتخبات الوطنية و متطلبات العمل الرياضي، لذلك علينا جميعاً اتحادات وأندية ولجاناً وكوادر رياضية الاستفادة من خبرة هذه القيادة ودعمها والعمل بروح الفريق الواحد مع رئيس الاتحاد الرياضي العام وأعضاء المكتب التنفيذي لتطوير واقع الرياضة السورية نحو الأفضل، وثقتنا كبيرة لإعادة هيكلة المنظمة لتأخذ دورها المؤسساتي والريادي في تطوير الألعاب وإعداد المنتخبات بالشكل الأمثل لتكون خير سفير في المشاركات والاستحقاقات الرياضية القادمة.

وتابع ميا حديثه قائلاً:

فنياً وصلت كوادرنا إلى حد يحتاج الاحتكاك والتأهيل والاطلاع على آخر المستجدات الحديثة على اعتبار أن رياضة الكاراتيه كمثيلاتها من الألعاب الأخرى في تطور دائم، والحصار الذي تتعرض له سورية لعب دوراً كبيراً في اعتماد أغلبية الكوادر على وسائل التواصل الاجتماعي كـ«اليوتيوب»، وهذه المتابعة لا تسهم في تطوير اللعبة لأن المدرب بحاجة إلى أساسياتها، ولذلك نحن بحاجة إلى الدورات التدريبية أو استقطاب خبرات في اللعبة من بعض الدول التي تتميز بها رياضة الكاراتيه مثل إيران أو مصر أو حتى اليابان, وهذا الأمر سيساعد كوادرنا على تطوير مستواهم الفني، ما ينعكس إيجاباً على منتخباتنا الوطنية بمختلف الفئات العمرية وحصد ميداليات جديدة تضاف إلى خزائننا عربياً وآسيوياً وعالمياً.

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