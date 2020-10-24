آخر تحديث: 2020-10-25 01:16:48
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مراسل سانا: فرق الإطفاء والدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي تخمد الحريق الذي اندلع بين قرية بيلة وبلدة دوير الشيخ سعد شرق مدينة طرطوس وتعمل على تبريد الحريق

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