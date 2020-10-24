الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 42 مليوناً و870 ألفاً والوفيات مليون ومئة و53 ألفاً

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي لغاية اليوم الـ 42 مليوناً و870 ألفا وحالات الوفاة المليون و153 ألفا وفقا لموقع وورلد ميتر الامريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون ان إجمالي الإصابات بالفيروس وصل لغاية اليوم إلى 42870825 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 1153568 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 31602676 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 229986 حالة وفاة من أصل 8814803 إصابات تليها الهند مع تسجيل 118559 حالة وفاة من أصل 7863533 إصابة ثم البرزايل بتسجيلها 156903 وفيات من أصل 5380635 إصابة.

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