التطوّع.. هل تنحصر ممارسته بكونه “ترفَ مشاعر”، أم إنّه سلوكيات واجبة الحضور والتفعيل، ولاسيما في زمن الكوارث والحروب؟ نوائب الدهر لا تستثني أمةً دون غيرها إلا إذا كان قدرها العروبي والسيادي التام –من دون أي ارتهان أو ارتباط لأجندات خارجية-... المزيد ←