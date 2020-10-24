طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهداف الأحياء السكنية اليمنية مخلفاً أضراراً جسيمة بالممتلكات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان استهدف مديرية مدغل بمحافظة مأرب بـ 14 غارة كما استهدف منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف بأربع غارات مشيراً إلى أن الغارات خلفت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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