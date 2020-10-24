المدرب الجديد لسلة الرجال ساليرنو: لدي الثقة الكاملة بالمنتخب على التغيير

معين الكفيري:

أكد المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو المدرب الجديد لمنتخب سورية للرجال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في في فندق الداما روز بدمشق بحضوررئيس اتحاد كرة السلة المؤقت علاء جوخه جي وعضوي الاتحاد طريف قوطرش والمهندسة سلام علاوي ورئيس لجنة المنتخبات أنور عبد الحي وعضوي اللجنة محمد أبو سعدى ورولا جبري والجهازين الفني والإداري للمنتخب واللاعبين واللاعب المجنس (الأمريكي جورج كيل) أن قبوله مهمة تدريب المنتخب بمثابة التحدي وسيقوم بنقلة نوعية في الذهنية وأسلوب العمل ولدي كامل الثقة بقدرته على القيام بنقلة نوعية على مستوى أداء المنتخب من خلال خلق ذهنية مختلفة وطريقة تعاطي وأسلوب عمل جديدين في تحضير المنتخب.

وأضاف ساليرنو أنه قام خلال الفترة الماضية بالاطلاع على وضع المنتخب من خلال المباريات السابقة وأصبح لديه فكرة جيدة عن العناصر وقد لمس لدى الاتحاد السوري رغبة بالعمل وطموح كبير لتطوير هذا المنتخب.

وعن معسكر روسيا القادم لمنتخبنا قال: سيكون هناك عمل مهم في معسكر روسيا قي التدريبات والمباريات التحضيرية لجهة نقل الأداء من المدرسة الأوروبية إلى المدرسة الأمريكية وهو شاق ولكنه ممكن طالما وجدت الرغبة والإرادة لدى اللاعبين.

وبدوره عبّر اللاعب المجنس جورج كيل عن سعادته الكبيرة بالتعرف على سورية وأهلها وقد كوّن فكرة رائعة عنهم خلال وقت قصير نتيجة ما وجده من حفاوة ومودة من الجميع.

وتحدث رئيس البعثة طريف قوطرش عن بعض تفاصيل المعسكر وأن سفر المنتخب سيكون صباح يوم غد الأحد عبر مطار بيروت مروراً بمطار اسطنبول وصولاً إلى كازان الروسية وسيستمر المعسكر 27 يوماً بدلاً من 22 بعد إلغاء المباراة التي كان سيلعبها المنتخب في دبي نتيجة تعقيد إجراءات السفر كون البعثة ستضطر للعودة من دبي إلى اسطنبول ومن ثم الذهاب على الدوحة لعدم وجود رحلات بين دبي والدوحة وبالتالي ضياع حوالي يومين من وقت التحضيرات عدا عن إجهاد اللاعبين في المطارات والسفر.

كما أكد قوطرش أن اتحاد كرة السلة وبدعم من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام يحاول جاهدة تهيئة أفضل الظروف للمنتخب وطموحها كبير بأن يظهر المنتخب بصورة ملبية ترضي الجماهير، وطموحنا تحقيق نتائج جيدة في التصفيات الآسيوية.

أما رئيس اتحاد كرة السلة المؤقت علاء جوخه جي أشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام يضع مسألة الاهتمام بالمنتخبات الوطنية من أولويات عمله ويسعى جاهداً أن يوفر لها الشروط الطبيعية واللازمة ولا نقول المثالية أو المبالغ بها.

أما مدربنا الوطني عزام الحسين أشار إلى أنه كوّن صورة بسيطة عن المدرب من خلال تمرين وجلستين حواريتين، وهو بالعموم متفهم ويتقبل النصيحة والأهم متحمس للعمل.

وتتألف البعثة من طريف قوطرش (رئيساً للبعثة) وإياد السباعي (إداري عام) وأنور عبد الحي (رئيس لجنة المنتخبات الوطنية) ومحمد أبو سعدى (مشرف المنتخب) والأميركي جوزيف ساليرنو (مدرب أجنبي) وعزام الحسين (مدرب وطني) وجيفري مورسن (مدرب أجنبي مساعد) وعلي شاهين وأديب أتاسي (إداريين) والدكتور مجد بلال (طبيب) وهاني سكر (منسق إعلامي).

واللاعبون: رامي مرجانة (الجيش) وأنس شعبان (الكرامة) و مجد عربشة (الوحدة) وهاني ادريبي (الجيش) و طارق الجابي (الوحدة) و عمر الشيخ علي (الكرامة) وأنطوني بكر (الاتحاد) وعبد الوهاب الحموي (الكرامة) ومحمد عمار الغميان (الوحدة) ومحمد حاضري (الكرامة) و زكريا الحسين (الوثبة) وجميل صدير (الاتحاد) وشريف العش (الوحدة) ومجد أبو عيطة (الكرامة) وجورجي نظاريان (الكرامة) وتوفيق صالح (الاتحاد) ووائل جليلاتي (الاتحاد) وإسحق عبيد (الطليعة) وعمر إدلبي (الثورة) واللاعب المجنس جورج كيل.

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