إخماد حريق في غابة بشراغي بريف جبلة.. ومواصلة إخماد حريق في جوسية بمنطقة القصير

أخمد عناصر الإطفاء في دائرة الحراج بمديرية الزراعة باللاذقية حريقاً اندلع مساء اليوم في غابة بشراغي بريف جبلة.

وقال المهندس باسم دوبا مدير دائرة الحراج بمديرية الزراعة في تصريح لمراسل سانا أنه اشترك في إخماد الحريق سيارتا إطفاء وفرقة إطفاء من حراج جبلة مزودة بمعدات يدوية حيث تمت السيطرة بسرعة على الحريق والموقع الآن قيد التبريد والمراقبة فيما كانت الخسائر محدودة.

وكانت دائرة الحراج بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية أخمدت في وقت سابق اليوم نحو عشرة حرائق زراعية في ريف المحافظة أتت على مساحات محدودة من أشجار الزيتون والحمضيات والقصب.

كما تواصل فرق إطفاء حمص العمل لإطفاء حريق واسع اندلع بأحد الجبال في موقع جوسية بمنطقة القصير.

وقال عبد الكافي الخطيب رئيس مجلس مدينة القصير في تصريح: إن الحريق اندلع بأحد جبال منطقة جوسية التي تنتشر فيها الأعشاب والشوكيات.

وأضاف: إن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق الزراعية المجاورة المزروعة بالأشجار المثمرة، مشيراً إلى أن صعوبة تضاريس الجبل تمنع وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق في قمة الجبل.

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