آخر تحديث: 2020-10-24 23:57:59
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اندلاع حريق في الأراضي الزراعية والأحراج بين قرية بيلة ودوير الشيخ سعد شرق مدينة طرطوس وفرق الإطفاء تعمل على تطويقه وإخماده
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مراسل سانا: اندلاع حريق في الأراضي الزراعية والأحراج بين قرية بيلة ودوير الشيخ سعد شرق مدينة طرطوس وفرق الإطفاء تعمل على تطويقه وإخماده

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