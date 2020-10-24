مراسل سانا: اندلاع حريق في الأراضي الزراعية والأحراج بين قرية بيلة ودوير الشيخ سعد شرق مدينة طرطوس وفرق الإطفاء تعمل على تطويقه وإخماده

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 7 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 24 تشرين الأول 2020
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اندلاع حريق في الأراضي الزراعية والأحراج بين قرية بيلة ودوير الشيخ سعد شرق مدينة طرطوس وفرق الإطفاء تعمل على تطويقه وإخماده
الأخبار
الملتقى الطلابي والشبابي العربي .. رفض التطبيع والتمسك بالمقاومة
(الصناعة) تنهي استعانة شركاتها بوزارة المالية لتأمين رواتب العمال
عدوان تركي بقذائف المدفعية على قريتي الخالدية وهوشان بريف الرقة
ميليشيا (قسد) تختطف عشرات المدنيين في قرى ريف الرقة الشرقي
فنزويلا تعتزم تأسيس مجلس عسكري لتحقيق استقلالية نظامها التسليحي
الموازنة السنوية وسيدنا يوسف عليه السلام!
موسكو: اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية خطوة مهمة
الرئيس الجزائري يبدأ حجراً صحياً لخمسة أيام
إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه جنوب نابلس
ثلاثة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بقبضة تموين دمشق