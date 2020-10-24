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الصحة: 40 إصابة جديدة بـ كورونا و 30 حالة شفاء و 3 وفيات

التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 30 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5359 شفيت منها 1722 وتوفيت 267 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم السبت ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٠.:

الإصابات:
١١ في حلب
١٠ في دمشق
١٠ في حمص
٥ في حماه
٣ في اللاذقية
١ في طرطوس

حالات الوفاة:
١ في دمشق
١ في حمص
١ في اللاذقية

حالات الشفاء:
٥ في دمشق
٥ في حلب
٥ في اللاذقية
٤ في ريف دمشق
٣ في القنيطرة
٣ في السويداء
٣ في حمص
٢ في حماة

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التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

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