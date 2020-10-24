أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا اليوم 19644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو رقم إجمالي قياسي يومي لعدد الإصابات في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة فرض قيود إضافية لاحتواء عودة ظهور موجة ثانية من الوباء.

ونقلت رويترز عن موقع وورلد ميتر قوله إن عدد الإصابات الجديدة يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 504509 إصابات في حين بلغ إجمالي الوفيات 37210 بعد تسجيل 151 وفاة جديدة.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قال في وقت سابق إنه يريد تجنب تكرار الإغلاق الشامل الذي ساعد في كبح المرض في وقت سابق من العام لكن عدداً من المناطق فرضت حظر تجوال خلال الليل ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المزيد من الإجراءات قريباً في حين اشتبكت حشود في مدينة نابولي جنوب البلاد في وقت متأخر أمس مع الشرطة احتجاجاً على حظر التجوال الليلي المفروض في منطقة كامبانيا.

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