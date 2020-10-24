الأمانة السورية للتنمية: حملة التبرعات الشعبية تجمع ستة مليارات ليرة لمتضرري الحرائق

أعلنت الأمانة السورية للتنمية أن حملة التبرعات المالية التي أطلقتها لدعم المتضررين من الحرائق حققت مستوى كبيراً من الاستجابة الشعبية والاقتصادية عبر مبالغ مالية جيدة وصلت إلى الحساب المصرفي للحملة وبلغت ستة مليارات ليرة سورية.

وأشارت الأمانة على صفحتها على الفيس بوك إلى أنه ستتم مساعدة جميع الأسر والأفراد المتضررة محاصيلهم من الحرائق بكامل مبلغ التبرعات التي تم جمعها، مبينة أن هذه المساعدة المالية التي أتاحتها حملة التبرعات الشعبية والتي ساهم فيها المتبرعون من مختلف المحافظات ستكون مضافة للدعم الذي أقرته الحكومة لتعويض المتضررين والذي يتضمن تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين عن كامل قيمة الموسم المتضرر نتيجة الحرائق.

وبينت الأمانة أنها ستعتمد على نتائج المسح والإحصاء التي جمعتها لجان التقييم المركزية في كل محافظة حيث بدأت فرقها إجراءاتها اللوجستية والفنية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإدارة المحلية تحضيراً لتوزيع التبرعات على المتضررين خلال الفترة القليلة القادمة.

وأعربت الأمانة عن تقديرها وشكرها لجميع المتبرعين على مبادرتهم لمساعدة المتضررين وثقتهم بدورها الوطني والاجتماعي و التنموي.

وكانت الأمانة السورية للتنمية أطلقت في الحادي عشر من الشهر الجاري حملة تبرعات وطنية لصالح المتضررين في مختلف المحافظات التي هاجمتها النيران.

وساهم في حملة التبرعات هذه مئات الأشخاص من أفراد ورجال أعمال وجامعات خاصة وشركات تجارية وصناعية ومالية وفعاليات مختلفة من نقابات وغرف تجارة وصناعة وجمعيات أهلية أيضاً.

وتشكل حملة التبرعات التي أطلقتها الأمانة السورية نمطاً فعالاً من الاستجابة الفورية الاجتماعية لدعم المتضررين من الكوارث والأزمات.

طباعة