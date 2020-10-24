في قمة مباريات الدوري الإسباني.. الريال يتخطى البارشا بثلاثية

استطاع فريق ريال مدريد التغلب على منافسه برشلونة في “كلاسيكو” الدوري الإسباني والعالم في الكامب نو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل فيدريكو بالبيردي أولاً للضيوف بعد خمس دقائق من البداية، لكن أنسو فاتي رد سريعاً بعدها بثلاث دقائق وأدرك التعادل لبرشلونة ، وأضاف سيرجيو راموس هدفاً ثانياً للريال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 63 قبل أن يستغل لوكا مودريتش هفوة من الحارس نيتو ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

وارتفع رصيد ريال مدريد حامل اللقب إلى 13 نقطة في الصدارة من ست مباريات بينما ظل رصيد برشلونة سبع نقاط في المركز العاشر من خمس مباريات.

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