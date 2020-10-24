آخر تحديث: 2020-10-24 23:56:56
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العدوان السعودي يرتكب 276 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

التصنيفات: آخر الأخبار

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 276 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق قوله إن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق أربع طائرات حربية و18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والتحيتا وشارع الخمسين.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 41 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و221 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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التصنيفات: آخر الأخبار

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