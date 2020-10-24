(الصناعة) تنهي استعانة شركاتها بوزارة المالية لتأمين رواتب العمال

مركزان الخليل

أكد وزير الصناعة_ زياد صباغ، خلال اجتماعه مساء اليوم مع مجلس إدارة المؤسسة الهندسية وإدارات الشركات التابعة على أهمية الجرأة في اتخاذ القرار من دون مخالفة للأنظمة والقوانين.

و أشار إلى أن تحقيق المؤسسات والشركات التابعة للوزارة لنتائج وعوائد اقتصادية جيدة هي من صلب عمل الجهات المذكورة ومهمة الوزارة في الوقوف على المشكلات والصعوبات التي تعترضها وإيجاد الحلول المناسبة لها والعمل على تفادي التأثيرات السلبية للحرب الاقتصادية على الواقع الإنتاجي للشركات، وتناول النقاش موضوع تأمين رواتب العمال من وزارة المالية حيث أكد صباغ انه من غير المقبول بعد الآن أن تستعين وزارة الصناعة بوزارة المالية لتأمين رواتب عمالها.

بل لابد من الاعتماد عما هو متوافر فيها،مطالباً المؤسسة وشركاتها

ضرورة الأهتمام بالأنظمة المحاسبية المعتمدة من قبل الجهات التابعة لضمان دقة البيانات والمخرجات، وتنشيط المواقع الإلكترونية في المؤسسات والشركات التابعة للترويج وتسويق منتجاتها إضافة إلى التعاون المستمر مع المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية لعرض وتسويق منتجات وزارة الصناعة بالتوازي مع الصالات والمراكز التابعة للوزارة.

والجانب المهم الذي أكد عليه صباغ تفعيل دور شركة الإنشاءات المعدنية ذات السمعة الجيدة خصوصاً في مجال تصنيع المراجل لتغطية حاجة الشركات التابعة على أقل تقدير، مؤكدا استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم اللازم، وضرورة تسوية الوضع القانوني للعقارات التابعة للشركة بالإضافة إلى العمل على إيجاد نشاط بديل لشركة أخشاب اللاذقية وشركة كبريت دمشق. وضرورة عدم التخطيط بأقل من الطاقات المتاحة والعمل على التخلص من المديونية والتشابكات المالية فيما بين الشركات والجهات العامة الأخرى

وتحصيلها بالسرعة الممكنة.

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