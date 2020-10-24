عدوان تركي بقذائف المدفعية على قريتي الخالدية وهوشان بريف الرقة

جددت قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها على منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي واعتدت بالقذائف الصاروخية على قريتي الخالدية وهوشان التابعتين للبلدة بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها اعتدوا من مراكز تحصيناتهم في القرى المجاورة المحتلة بالقذائف الصاروخية والمدفعية على منازل قريتي الخالدية وهوشان التابعتين لبلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل عدة وفي الأراضي الزراعية.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في السادس عشر من الشهر الجاري بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قريتي الخالدية وأبو صرف في منطقة عين عيسى بريف الرقة ما أدى إلى استشهاد طفل ووقوع أضرار مادية.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من تشرين الأول من العام الماضي واحتلالها عدداً من القرى والبلدات والمدن اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق المحتلة منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

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