ثلاثة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بقبضة تموين دمشق

مركزان الخليل

تكثيف الرقابة على المواد الغذائية في الأسواق من أولويات عمل الجهاز الرقابي وذلك لضمان سلامة المواطن والأغذية المنتشرة في الأسواق والتي تشكل حاجة يومية له، ومن هذا المنطلق فقد

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق

في منطقة الشاغور مستودعاً تعود ملكيته( ع -ا) بداخله نحو 3 أطنان من المواد الغذائية من سكاكر وحلويات وبرشام وبسكويت وقضامة حلوة وغيرها.

منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام ومصابة حشرياً و بحالة تخزينية سيئة جداً، وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق _عدي شبلي انه تم حجز المواد المذكورة وإتلافها وفق الأصول القانونية لضمان عدم عودتها مجدداً إلى سوق الاستهلاك ومن ثم تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص بجرم حيازة مواد منتهية الصلاحية.

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