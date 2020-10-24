نشوب حرائق في ريف طرطوس تم إخماد بعضها

طرطوس- ثناء عليان

أكد رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس_ المهندس حسن ناصيف أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد الحرائق التي نشبت اليوم في مناطق متفرقة من المحافظة، وأشار إلى أن أكبر حريق كان في بلدة السودا بريف طرطوس، حيث تم إخماده من قبل فرق الإطفاء ودائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس بالتعاون مع المجتمع الأهلي، ولفت إلى تجدد حريق صافيتا (التلعة)، اليوم بعد أن تم إخماده أمس، ويتم الآن العمل على إطفائه، كما نشب اليوم حريق في قرية الجرينات التابعة لمدينة صافيتا وتعمل فرق الإطفاء على تطويقه وإطفائه.

وبيّن ناصيف أن حريق دوير رسلان الذي اندلع صباح اليوم تم إخماده بعد ساعتين بالتعاون مع الأهالي وفرق الإطفاء، والعمل جار الآن على إحصاء الأضرار والمساحات الحراجية والزراعية التي حصدتها الحرائق.

بدوره أكد قائد فوج إطفاء طرطوس_ العقيد سمير شما أن جميع الحرائق التي اندلعت اليوم في كل من دوير رسلان وحصن سليمان والشيخ سعد ودوير طه تم إخمادها، لافتاً إلى أن حريق الشيخ سعد حصد مجموعة من أشجار الزيتون، بينما تضررت مساحات من الأراضي الزراعية والحراجية في كل من حصن سليمان ودوير طه، في حين اقتصر حريق دوير طه على مجموعة من الأعشاب اليابسة.

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