1593 طالباً يتقدمون لامتحان الهندسة المعلوماتية الموحد

أجرى مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد “دورة تشرين 2020” لطلاب السنة الخامسة في كليات الهندسة المعلوماتية “هندسة برمجيات وهندسة شبكات والذكاء الصنعي” للجامعات السورية الحكومية والخاصة قيد التخرج وخريجي الجامعات غير السورية.

وبيّنت الدكتورة ميسون دشاش مدير عام المركز أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 1593 طالباً وطالبة توزعوا على أربعة مراكز امتحانية ضمن جامعات “دمشق وحلب وتشرين والبعث” فيما تقدم عدد من الطلاب السوريين في مراكز النفاذ خارج البلاد في “ألمانيا وأربيل واسطنبول والرياض والكويت وجدة ودبي وعمان”.

وأشارت الدكتورة دشاش إلى أن الطلاب خضعوا لامتحان خصص له 50 سؤالاً وفق المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية “النارس” التي تحدد الحد الأدنى من المعرفة والمهارات العلمية وهي من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات في محاور” الخوارزميات وبنى المعطيات وهندسة البرمجيات والذكاء الصنعي والشبكات ومحور قواعد معطيات”.

ويعد نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة وحصوله على علامة 50 بالمئة شرطا للتخرج ويستفيد من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط فيما يعد حصول الطالب على علامة 60 بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

وتعطى نسبة 70 بالمئة لمعدل الإجازة و30 بالمئة لامتحان الهندسة المعلوماتية الموحد من أجل التقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الهندسة المعلوماتية لخريجي الجامعات السورية الحكومية.

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