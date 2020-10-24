غوتيريس يدعو إلى التعاون الدولي لمواجهة التحديات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية الناجمة عن الفقر وعدم المساواة ومكافحة التمييز بكل أشكاله.

ونقل مركز انباء الأمم المتحدة عن غوتيريس قوله اليوم في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة إن “المهمة الأساسية للمنظمة أكثر أهمية من أي وقت مضى وتتمثل في تعزيز الكرامة الإنسانية وحماية حقوق الانسان واحترام القانون الدولي وإنقاذ البشرية من ويلات الحروب” مشيراً إلى أهمية الضغط من أجل السلام وتحقيق وقف إطلاق النار في كل أنحاء العالم ولاسيما في خضم جائحة كورونا.

وفي هذا السياق لفت غوتيريس إلى ارتفاع مستوى العنف ضد النساء والفتيات وسط جائحة كورونا محذراً من التحديات التي يواجهها العالم بما فيها التغير المناخي.

ودعا غوتيريس إلى التضامن والتعاون على الصعيد العالمي للتغلب على هذه التحديات معتبراً أن “هذا هو جوهر ما أسست الأمم المتحدة من أجله” كما دعا إلى دعم القيم الراسخة المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة تأسست في الـ 24 من تشرين الاول عام 1945 وهي تتألف من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة للأمم المتحدة.

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