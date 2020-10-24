رنا شميس .. صحفية تتعرض للاختطاف في “لآخر العمر”

آنّا داغر

“تشارك الفنانة رنا شميس في تصوير مشاهدها في الفيلم الروائي الطويل “لآخر العمر” من إخراج باسل الخطيب وتأليف سامر محمد إسماعيل ، وبمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية.

الفيلم عمل إنساني يصوّر حقيقة لوقائع حصلت خلال الحرب ، وعن قوة العمل العسكري وبطولات الجيش العربي السوري ، وتكاتف العمل الإعلامي مع العمل العسكري.

شميس تلعب شخصية “لارا” الصحفية التي تتعرض للاختطاف أثناء تأديتها لعملها .

وفي تصريح خاص ل”تشرين” عن مشاركتها في العمل تقول: لا أُحب أن أفصح كثيراً عن الشخصية لأنها لن تبقى شيئاً مشوقاً للناس لتراه أثناء العرض.. لكن هي شخصيّة مراسلة حربية عاشت الحرب في أكثر من محافظة سورية وفي أحداث الفيلم تشاهدون تعرضها للاختطاف وتتتابع الأحداث فيما بعد.

و عن تجربتها في العمل ومع المخرج باسل الخطيب تقول: كتجربة جديدة هي تجربتي الأولى مع المخرج الخطيب وسعيدة بالعمل معه وأتمنى أن تتكرر هذه التجربة .

و بعد نجاحها في تأدية شخصية “ديالا العباس” في مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” فهل ستتابع في العمل إن كان هناك جزء ثانٍ؟ فأوضحت أنّها ستشارك به وتتابع اليوم العمل مع فريق المسلسل.

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