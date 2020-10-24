اليوم .. “الكلاسيكو” المنتظر بين برشلونة وريال مدريد

إعداد: زاهر بدران

يحل اليوم السبت فريق ريال مدريد ضيفاً على غريمه التقليدي برشلونة عندما يلتقيه على ملعبه “كامب نو”، في قمة لقاءات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل الفريقان كلاسيكو إسبانيا المرتقب، والهدف واحد وهو الفوز بنقاط المباراة الثلاث بالنظر إلى الظروف التي يمر بها ريال مدريد وبرشلونة، فالأول خسر آخر مباراتين، والآخر خسر أمام خيتافي في مباراة الليغا الأخيرة.

ويحتل حالياً فريق برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد عشر نقاط، ولكن تبقى مباراتان مؤجلتان للبرسا، ولقاء واحد للريال.

ويواجه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مشكلة حقيقية ، بعد هزيمته الأولى على أرضه في الـ”ليغا” السبت الماضي أمام قادش الصاعد حديثاً 1-0، ثم الخسارة الثانية الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دانييتسك 3-2، وبذلك أصبح مدرب ريال مدريد زيدان تحت الضغط في ملعب “كامب نو” التابع لبرشلونة. حيث اعتبر نفسه مسؤولاً عن هاتين النكستين، لذلك عليه إيجاد الحل اليوم السبت بقوله : ” لدينا فرصة اليوم لتقديم مباراة كبيرة، ونحن نستعد لذلك، لتغيير الأشياء”.

وأضاف : “اليوم هو السيناريو المثالي لتغيير صورتنا، هناك أوقات صعبة، ولكن هذا هو المكان الذي يظهر فيه اللاعبون ذوو الطباع الكبيرة والجودة العالية “.

وسيكون كلاسيكو اليوم سابقة في تاريخ الـ”ليغا” إذ إنه سيقام للمرة الأولى خلف أبواب مغلقة، بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وسيتمكن زيدان من الاعتماد على قائد الفريق سيرخيو راموس، الذي تعرض لضربة عنيفة في الركبة اليسرى يوم السبت الماضي وغاب عن مباراة الأربعاء، لكنه التحق بالحصة التدريبية مع الفريق أمس الجمعة.

وقال زيدان: “سيرخيو قائد الفريق، لقد تعافى، وسيكون معنا، ويجب أن يعطي 100%، وأعتقد أن سيرخيو كذلك”.

تاريخ لقاءات الفريقين

واجه ريال مدريد خصمه برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني 180 مرة، فاز ريال مدريد في 73 مباراة، وخسر في 72، وتعادل الفريقان في 35 لقاء آخر.

ونجح الريال في تسجيل 288 هدفاً، وهو نفس عدد رصيد برشلونة التهديفي، ويعتبر ليونيل ميسي نجم البرسا هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالليغا برصيد 18 هدفاً.

وبالرغم من تفوق ريال مدريد في المواجهات المباشرة، إلا أنه فاز على برشلونة في آخر عشر سنوات خمس مرات فقط من أصل 20 مواجهة، حيث فاز البرسا في عشر مباريات، وتعادل الفريقان في خمس أخرى.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في الفوز بآخر مباراة في مسابقة الليغا الموسم الماضي بهدفين نظيفين التي كانت تعتبر المرة الأولى منذ موسم 2015 / 2016

طباعة