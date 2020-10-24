المحافظة يلاقي الشرطة في دوري كرة الشباب

إبراهيم النمر

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من دوري كرة قدم الشباب ويبرز على السطح لقاءا الديربي بين المحافظة والشرطة في ملعب المحافظة والحرية مع الاتحاد في ملعب السابع من نيسان في حلب وفي بقية اللقاءات الكرامة يستقبل تشرين في ملعب حمص الصناعي وفي ملعب المدينة الرياضية في اللاذقية حطين يستضيف الوثبة وفي ملعب حماة الصناعي الجيش يحل ضيفاً على النواعير بطل النسخة الماضية.

وكانت الجولة الثانية من هذا الدوري قد أسفرت عن فوز تشرين على جبلة بخماسية نظيفة والنواعير على الكرامة برباعية مقابل هدف و الاتحاد على الوحدة بثلاثية لهدف والحرية على الشرطة بثنائية والوثبة على الطليعة بالنتيجة ذاتها.

وفاز حطين على الجيش بهدف نظيف وتعادل المجد مع المحافظة بهدفين لكل منهما.

تشرين يتصدر الترتيب بعد نهاية الجولتين الأولى والثانية ب6 نقاط يشاركه الاتحاد في الصدارة ب6 نقاط يليهما الوثبة والحرية والمحافظة ب4 نقاط فالنواعير والطليعة والكرامة و حطين ب3نقاط والجيش والوحدة والمجد بنقطة واحدة ثم الشرطة وجبلة من دون أي نقطة.

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