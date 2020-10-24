اليوم .. مؤتمر صحفي لمدرب منتخبنا الجديد لسلة الرجال

معين الكفيري

وصل إلى دمشق مدرب منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال المدرب الأمريكي جوزيف ساليرون والذي سيتولى قيادة المنتخب في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية لكرة السلة والمقامة في قطر الشهر القادم.

وقد وصل مع المدرب ساليرون مساعده الكندي جيفري موريسون واللاعب الأميركي المجنس جورج كيل وسيتم تقديم الطاقم الفني الجديد اليوم السبت في مؤتمر صحفي سيقام في فندق الداماروز عند الساعة السابعة مساء.

يذكر أن المدرب ساليرون (٤٠ ) عاماً حاز على أفضل مدرب في العام ٢٠٢٠ في الدوري الكندي لكرة السلة.

طباعة