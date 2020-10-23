إخماد حريق شب في سحم الجولان بريف درعا

أخمد فوج إطفاء درعا اليوم حريقاً شبّ في منطقة وعرة في سحم الجولان بريف المحافظة.

وبيّن قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد أنه تم إخماد الحريق الذي شبّ في وادي الصافوقية بسحم الجولان في ريف درعا الغربي وألتهم أحراشاً وأشجاراً ومزروعات، وذلك بعد جهود متواصلة لعمليات السيطرة على الحريق والإخماد والتبريد.

وأشار المحاميد إلى أنه تم توجيه 5 آليات إطفاء مع طواقم كاملة للتعامل مع الحريق الذي تم إخماده بصعوبة بسبب الرياح ووعورة المنطقة وعدم قدرة الآليات الوصول إلى خط النار إلا عن طريق وصل الخراطيم ببعضها، لافتاً إلى أنه فور السيطرة على الحريق عادت سيارات الإطفاء إلى مكان تمركزها وبقيت سيارة واحدة في مكان الحريق حتى الصباح كمهمة احترازية من تجدد الحريق.

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