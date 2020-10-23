الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً جديداً محملا بالنفط السوري المسروق من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر أهلية من مدينة رميلان شمال شرق الحسكة لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 40 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق خرج مساء اليوم من مدينة رميلان متجهاً إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي.

وأشارت المصادر إلى أن مدرعات تابعة للاحتلال الأمريكي وعدداً من سيارات الحراسة لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا رافقوا الرتل إلى معبر الوليد.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطئ مع ميليشيا “قسد” على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بهدف سرقتها وأدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى محيط آبار النفط.

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